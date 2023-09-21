Суспільство

Сили ППО збили 36 з 43 крилатих ракет

21 Вересня 2023 09:48
читать на русском →
ракетний удар, ппо

Уночі 21 вересня 2023 року близько 3.40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55

Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.

Крім того, о 6.00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Вересня 2023 12:54

Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту зерна
21 Вересня 2023 13:10

СБУ повідомила про підозру керівникам сумського заводу, які постачали в РФ насоси
21 Вересня 2023 12:25

Рада ухвалила закон про нацменшини. Це потрібно для євроінтеграції
21 Вересня 2023 10:53

В “Укренерго” розповіли про наслідки першої за півроку атаки на енергосистему
21 Вересня 2023 10:07

Аеродром “Саки” в окупованому Криму потрапив під удар, – ЗМІ
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
усі думки