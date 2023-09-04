Суспільство

Сили оборони знищили ще 460 окупантів і 37 БПЛА

4 Вересня 2023 08:09
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війна

Українські військові ліквідували минулої доби ще 460 російських загарбників, таким чином загальні втрати окупантів в нашій країні перевищили в живій силі 265 тисяч. Також Силі оборони потопили ворожий катер, знищили 14 броньовиків та збили 37 дронів.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 265 120 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків – 4480 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин – 8663 (+14) од.,
  • артилерійських систем – 5611 (+29) од.,
  • РСЗВ – 741 (+2) од.,
  • засоби ППО – 503 (+1) од.,
  • літаків – 315 од.,
  • вертольотів – 316 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37) од.,
  • крилаті ракети – 1447 од.,
  • кораблі/катери – 19 (+1) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47) од.,
  • спеціальна техніка – 847 (+6) од.

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