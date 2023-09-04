Сили оборони знищили ще 460 окупантів і 37 БПЛА

Українські військові ліквідували минулої доби ще 460 російських загарбників, таким чином загальні втрати окупантів в нашій країні перевищили в живій силі 265 тисяч. Також Силі оборони потопили ворожий катер, знищили 14 броньовиків та збили 37 дронів.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 265 120 (+460) осіб ліквідовано,
- танків – 4480 (+4) од.,
- бойових броньованих машин – 8663 (+14) од.,
- артилерійських систем – 5611 (+29) од.,
- РСЗВ – 741 (+2) од.,
- засоби ППО – 503 (+1) од.,
- літаків – 315 од.,
- вертольотів – 316 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37) од.,
- крилаті ракети – 1447 од.,
- кораблі/катери – 19 (+1) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47) од.,
- спеціальна техніка – 847 (+6) од.