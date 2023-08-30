Суспільство

Сили оборони прокоментували нічну ворожу атаку на територію України

30 Серпня 2023 13:52
читать на русском →
зсу, атаки ворога

Країна-агресорка Росія, ймовірно, певний час готувалася до атаки дронами та ракетами по Україні, якої окупанти завдали вночі 30 серпня. Росіяни накопичували відповідні ресурси.

Про це у коментарі “24 Каналу” розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони “Південь” Наталія Гуменюк.

Представниця ЗСУ зауважує, що окупанти мають ракети, але відчуває нестачу. Саме тому РФ потребує певного часу для накопичення і виготовлення зброї. Якщо раніше росіяни витримували паузу у 10-12 днів для ударів, то зараз їм потрібно більше часу. Втім, країна-агресорка може змінити тактику – наприклад, почекати певний період і здійснити нові атаки з іншою частотою.

“Ми бачимо за залишками збитих ракет, це свіжозроблені. Тобто виробництво вони не зупинили. Воно дещо уповільнене через нестачу деяких деталей і ймовірність якогось імпортозаміщення. Але виробництво триває і потроху вони поновлюють запас. Накопичивши певний арсенал, вони його і використали”, – сказала Гуменюк.

Також Росія поповнює запаси ударних безпілотників, наголошує вона. Протягом останнього часу була активність вантажних бортів з Тегерану до Москви. Ймовірно, перевозилися запчастини до БпЛА.

“Росія самотужки виробляти те, що є високотехнологічним. Наприклад “Шахеди”, не може. Їм треба запчастини. Зараз ми побачили передумови і маємо на виході ось цю атаку, яку вони довготривалий час готували”, – каже  Гуменюк.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Серпня 2023 11:32

В Одесі затримали розвідника ворожого угрупування “Призрак”
30 Серпня 2023 10:21

СБУ влаштувала “бавовну” колаборантам на Запоріжжі
30 Серпня 2023 09:10

43 повітряні цілі були знищені під час нічної ворожої атаки
30 Серпня 2023 08:43

ДСНС повідомила про наслідки атаки на Київщину
30 Серпня 2023 07:10

Внаслідок ворожої ракетної атаки в Києві загинуло дві людини.
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
усі думки