Суспільство

Співробітники Reuters потрапили під обстріл у Краматорську
25 Серпня 2024 13:48
читать на русском →
краматорськ
Пошуково-рятувальна операція в готелі після російського удару, Краматорськ, 24 серпня 2024 року / Фото Reuters

Один із членів команди Reuters, яка висвітлювала війну в Україні, зник безвісти, а двох інших шпиталізували після удару по готелю в місті Краматорськ.

У заяві інформаційного агентства йдеться про те, що готель «Сапфір», у якому зупинилася команда Reuters із шести осіб, постраждав від удару в суботу.

«Один із наших колег зник безвісти, ще двох доправили в лікарню для лікування», – ідеться в повідомленні агентства.

“Троє інших колег були знайдені. Ми терміново шукаємо додаткову інформацію, працюємо з владою Краматорська і надаємо підтримку нашим колегам та їхнім родинам. Ми повідомимо, коли у нас буде більше інформації», – йдеться в повідомленні.

Очільник Донецької області Вадим Філашкін у неділю вранці повідомив у своєму Telegram, що «росіяни вдарили по Краматорську», і що двоє журналістів дістали поранення, а один зник безвісти внаслідок удару по готелю.

“На місці працюють представники влади, поліції та рятувальники. Розчищення завалів і рятувальні операції тривають», – сказав він.

Генеральна прокуратура України у своїй заяві в Telegram повідомила, що почала «досудове розслідування» за фактом удару, який, за її словами, стався о 22:35 у суботу.

“Російські війська завдали удару по місту Краматорськ, ймовірно, ракетою “Іскандер-М”, – йдеться в повідомленні.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
25 Серпня 2024 13:48

Співробітники Reuters потрапили під обстріл у Краматорську
25 Серпня 2024 16:08

Папа Римський вважає, що той, хто молиться во славу російської зброї, “не чинить жодного зла”
25 Серпня 2024 10:15

Зеленський розповів як працює “Паляниця”
25 Серпня 2024 09:55

Стали відомі подробиці ракетного удару по готелю у Краматорську
25 Серпня 2024 09:46

У ніч на 25 серпня Сили оборони збили 8 БПЛА
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки