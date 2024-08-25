Співробітники Reuters потрапили під обстріл у Краматорську

Один із членів команди Reuters, яка висвітлювала війну в Україні, зник безвісти, а двох інших шпиталізували після удару по готелю в місті Краматорськ.

У заяві інформаційного агентства йдеться про те, що готель «Сапфір», у якому зупинилася команда Reuters із шести осіб, постраждав від удару в суботу.

«Один із наших колег зник безвісти, ще двох доправили в лікарню для лікування», – ідеться в повідомленні агентства.

“Троє інших колег були знайдені. Ми терміново шукаємо додаткову інформацію, працюємо з владою Краматорська і надаємо підтримку нашим колегам та їхнім родинам. Ми повідомимо, коли у нас буде більше інформації», – йдеться в повідомленні.

Очільник Донецької області Вадим Філашкін у неділю вранці повідомив у своєму Telegram, що «росіяни вдарили по Краматорську», і що двоє журналістів дістали поранення, а один зник безвісти внаслідок удару по готелю.

“На місці працюють представники влади, поліції та рятувальники. Розчищення завалів і рятувальні операції тривають», – сказав він.

Генеральна прокуратура України у своїй заяві в Telegram повідомила, що почала «досудове розслідування» за фактом удару, який, за її словами, стався о 22:35 у суботу.

“Російські війська завдали удару по місту Краматорськ, ймовірно, ракетою “Іскандер-М”, – йдеться в повідомленні.