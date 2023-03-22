Суспільство

ЗСУ контратакують у районі Бахмута, наступ окупантів слабшає, – британська розвідка

22 Березня 2023 10:42
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війна, бахмут

Загроза оточення Бахмута із півночі півдня залишається. Проте тиск на місто слабшає, а ЗСУ проводять контратаки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як наголошується у зведенні, останніми днями українські сили провели локальну контратаку на захід від Бахмута, що, ймовірно, послабить тиск на маршрут постачання по трасі H32, що знаходиться під загрозою.

За даними британської розвідки, бої навколо центру міста продовжуються, і українська оборона залишається під загрозою оточення з півночі та півдня.

“Проте існує реальна ймовірність того, що наступ російських військ на місто втрачає колишню обмежену динаміку, частково через те, що деякі підрозділи Міноборони Росії були перекинуті в інші сектори”, – йдеться в повідомленні Міноборони Британії.


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