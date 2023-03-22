Суспільство

Захисники за добу знищили 920 окупантів, 5 танків та 16 ворожих БПЛА

22 Березня 2023 08:26
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війна

За даними на ранок середи, 22 березня, українські військові ліквідували за добу 920 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 167490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 5 танків, 8 ББМ та 16 БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – 167 490 (+920) осіб ліквідовано;
  • танків – 3 557 (+5) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 6 887 (+8) одиниць;
  • артилерійських систем – 2 589 (+3) одиниць;
  • РСЗВ – 509 (+2) одиниць;
  • засоби ППО – 272 (+2) одиниць;
  • літаків – 305 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 290 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16) одиниць;
  • крилаті ракети – 909 (+2) одиниць;
  • кораблі / катери – 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6) одиниць;
  • спеціальна техніка – 270 (+4) одиниць.

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