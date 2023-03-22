Суспільство

Захисники за добу знищили 920 окупантів, 5 танків та 16 ворожих БПЛА За даними на ранок середи, 22 березня, українські військові ліквідували за добу 920 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 167490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 5 танків, 8 ББМ та 16 БПЛА. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали: особового складу – 167 490 (+920) осіб ліквідовано;

танків – 3 557 (+5) одиниці;

бойових броньованих машин – 6 887 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 2 589 (+3) одиниць;

РСЗВ – 509 (+2) одиниць;

засоби ППО – 272 (+2) одиниць;

літаків – 305 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 290 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16) одиниць;

крилаті ракети – 909 (+2) одиниць;

кораблі / катери – 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6) одиниць;

спеціальна техніка – 270 (+4) одиниць. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал