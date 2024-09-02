Суспільство

У серпні окупанти 11 разів атакували Харків і поранили 147 людей
2 Вересня 2024 12:41
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харків, Харківщина
Ілюстративне фото / Reuters

За серпень окупанти 11 разів атакували Харків. Востаннє ворог вдарив по місту гібридом ракети та керованої авіаційної бомби.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Після нетривалого періоду затишшя у серпні Росія знову активізувала свої атаки на Харків”, – зазначив він. 

Терехов додав, що новими цілями ворога, як і завжди, стали цивільні обʼєкти та звичайні мирні люди, які в момент вибуху перебували вдома, гуляли на вулиці чи працювали. 

Так, за даними департаменту надзвичайних ситуацій Харківщини, у серпні 213 сигналів повітряної тривоги у Харкові загалом тривали майже 380 годин – 16 діб. Крім того, 29 разів у місті оголошувалася реальна загроза обстрілу.

За 11 масованих обстрілів Харкова росіяни 6 разів застосували ФАБи й один раз авіабомбу УМПБ Д-30, а також двічі обстрілювали місто ракетами Х-59 та “Іскандером-М”.

Крім цього, під час вечірнього обстрілу 31 серпня ворог вперше за час війни застосовував по Харкову нетипову зброю “Грім-Е1”. Це гібрид ракети та керованої авіаційної бомби.


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