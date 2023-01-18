Все, що потрібно знати про автоцивілку

ОСЦПВ (автоцивілка) — обов’язковий вид страхування наземних транспортних засобів. Вперше він з’явився в США у 1920-х роках, звідки розповсюдився по всьому світу. Сьогодні без такого поліса не можна пересуватися дорогами України. Якщо водія, у якого немає чинного договору ОСЦПВ, зупинять співробітники поліції, йому буде виписаний штраф. Правила діють, навіть якщо потрібно перегнати машину від автосалону до свого дому чи місця реєстрації.

Оскільки без автоцивілки не обійтись жодному водію, варто більше дізнатись про такий вид страхування. Про його особливості розповідають експерти СК «Арсенал Страхування».

Як працює поліс

ОСЦПВ — абревіатура, котра розшифровується як «обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності». Інакше кажучи, автоцивілка — це захист автовласником своїх ризиків та бюджету у випадку, якщо він стане винуватцем ДТП, у якому постраждали інші автомобілі, їхні водії чи пасажири. Збитки, які внаслідок аварії зазнає третя сторона, має компенсувати страховик. Сьогодні максимальні виплати на одного потерпілого становлять 160 тис. грн за збиток, нанесений майну, та 320 тис. грн за шкоду, заподіяну здоров’ю чи життю.

Автоцивілка може повністю чи частково покрити відповідальність перед третьою стороною. В останньому випадку винуватець ДТП оплачує різницю сам. Своє авто прийдеться також ремонтувати власним коштом. Якщо є бажання захистити свій автомобіль, можна додатково оформити поліс КАСКО. Проте це вже окрема тема.

Як безпечно придбати поліс ОСЦПВ

Коли потрібна страховка на авто, варто звернутися в надійну страхову компанію. Насамперед необхідно впевнитися, що її ліцензія дійсна. Треба уважно ознайомитися з умовами договору. Його номер вноситься в базу даних МБ СБУ. За ним у будь-який момент можна перевірити справжність та термін дії поліса.

Оформити автоцивілку дозволяється онлайн, не відвідуючи офісу страхової компанії. Електронний поліс нічим не відрізняється від паперового. Після заповнення необхідних даних і оплати карткою його візуальна форма буде відправлена на вказаний email. За потреби електронний варіант договору завжди можна роздрукувати.

ОСЦПВ на практиці: що робити при настанні страхового випадку

Якщо трапилось ДТП, необхідно зателефонувати в страхову компанію за номером, вказаним у полісі. Звернутись до страховика повинна кожна зі сторін. Не пізніше, ніж через три дні після настання страхового випадку, потрібно подати письмове звернення (краще зробити це одразу). Страхова подія повинна бути зафіксована за участі поліції чи в європротоколі. Останній варіант можливий, якщо дотримані такі умови:

пошкоджено тільки майно, і розмір матеріальних збитків потерпілого не перевищує 50 тис. грн;

визначено винуватця аварії, і кожна зі сторін згідна з рішенням;

в учасників ДТП відсутні ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

в обидвох сторін є чинні поліси ОСЦПВ.

На місце події прибуде страховий комісар, котрий оцінить розмір збитків. Відшкодування можна отримати за умови надання всіх необхідних документів обома сторонами.