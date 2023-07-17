Суспільство

Ворог хоче розгромити наші війська в районі Куп’янська і продовжити наступ, – Сирський

17 Липня 2023 17:58
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війна

Ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

“Зустрівся з нашими військовослужбовцями у кожній із бригад, вручив кращим воїнам відзнаки, цінні подарунки та сертифікати грошових премій. Окремо з командирами відпрацювали і прийняли всі необхідні рішення для стабілізації обстановки на Лиманському напрямку”, – зазначив Сирський.

На Бахмутському напрямку, з метою зупинити наступальні дії наших військ в районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ.

“Всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці”, – додав Сирський.


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