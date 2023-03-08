Вночі ЗСУ знищили два ворожих “шахеда”

В ніч на 8 березня Сили оборони знищили 2 безпілотники Shahed, які летіли на північні області України

Про це розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Те, що “шахіди” кружляють – це нормально, вони завжди так роблять. Сьогодні було знищено 2 безпілотники вночі. Летіли на північні області з Брянської області. Запрограмовані вони таким чином і щоб виявляти нашу ППО, її роботу. Так програмують, щоб десь і по колу пролетіти кілька разів. Як його запрограмує оператор, так він і полетить”, – сказав він.