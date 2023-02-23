Суспільство

В Білгородській області впав російський Су-25

23 Лютого 2023 10:20
52
читать на русском →
росія

В Росії впав штурмовий літак Су-25. До місця падіння їдуть рятувальники.

Про це повідомляють росЗМІ.

За попередньою інформацією, літак упав у районі на околиці села Оріхове у Валуйському районі Білгородській області.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Лютого 2023 11:55
11

Росіяни обстріляли Куп’янський район: поранений чоловік, під завалами люди
23 Лютого 2023 10:09
81

Зафіксований рух російських колон у напрямку Чернігівщини – готують провокацію, – ОК «Північ»
23 Лютого 2023 09:30
33

Розвідка Британії вважає, що РФ не здатна здійснити прорив у районі Вугледара
23 Лютого 2023 08:24
52

ЗСУ за добу знищили 16 танків, 24 ББМ та 790 окупантів
23 Лютого 2023 07:25
58

В ООН готові підтримати українську резолюцію миру, – ЗМІ
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
усі думки