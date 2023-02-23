В Білгородській області впав російський Су-25

В Росії впав штурмовий літак Су-25. До місця падіння їдуть рятувальники.
Про це повідомляють росЗМІ.
За попередньою інформацією, літак упав у районі на околиці села Оріхове у Валуйському районі Білгородській області.
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В Росії впав штурмовий літак Су-25. До місця падіння їдуть рятувальники.
Про це повідомляють росЗМІ.
За попередньою інформацією, літак упав у районі на околиці села Оріхове у Валуйському районі Білгородській області.
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