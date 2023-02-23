Суспільство

В Білгородській області впав російський Су-25 В Росії впав штурмовий літак Су-25. До місця падіння їдуть рятувальники. Про це повідомляють росЗМІ. За попередньою інформацією, літак упав у районі на околиці села Оріхове у Валуйському районі Білгородській області. Поділитися:



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