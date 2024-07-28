Кримінал

Вранці військові рф завдали удару ФАБ-500 по селу Богуславка на Харківщині
28 Липня 2024 10:07
обстріли, харківська область
Наслідки обстрілів населених пунктів Харківщини / Фото НПУ

Минулої доби росіяни били по населеним пунктам Харківщини з артилерії, авіації, застосовували дрони, поранено чоловіка, загинула жінка. Про це повідомили в поліції Харківської області.

Сьогодні зранку військові рф завдали удару ФАБ-500 по селу Богуславка в Ізюмському районі. Пошкоджено господарські приміщення сільгосппідприємства.

27 липня внаслідок артилерійського обстрілу у селі Івашки пошкоджено три приватних домоволодіння, господарчі споруди, автомобілі.

По селу Москалівка ворог завдав ракетного удару. Пошкоджено три приватних будинки. Загинула цивільна жінка.

З артилерії росіяни обстріляли село Кругляківка. Постраждав цивільний чоловік. Він госпіталізований до медичного закладу.

У селищі Малинівка ракетним обстрілом пошкоджені приміщення приватного підприємства.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 27 липня поліцейські вивезли з Вовчанської територіальної громади 13 місцевих мешканців.


Актуальне відео
ТОП-новини
28 Липня 2024 10:07

Вранці військові рф завдали удару ФАБ-500 по селу Богуславка на Харківщині
28 Липня 2024 09:50

Уночі була атакована нафтобаза під Курськом
28 Липня 2024 09:33

Російські війська вбили дитину у Глухові
28 Липня 2024 09:22

Вночі Сили оборони сбили ракету і сім з восьми “шахедів”
28 Липня 2024 09:10

Десятки “вагнерівців” були вбиті повстанцями в Малі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длится война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки