Вранці військові рф завдали удару ФАБ-500 по селу Богуславка на Харківщині

Минулої доби росіяни били по населеним пунктам Харківщини з артилерії, авіації, застосовували дрони, поранено чоловіка, загинула жінка. Про це повідомили в поліції Харківської області.

Сьогодні зранку військові рф завдали удару ФАБ-500 по селу Богуславка в Ізюмському районі. Пошкоджено господарські приміщення сільгосппідприємства.

27 липня внаслідок артилерійського обстрілу у селі Івашки пошкоджено три приватних домоволодіння, господарчі споруди, автомобілі.

По селу Москалівка ворог завдав ракетного удару. Пошкоджено три приватних будинки. Загинула цивільна жінка.

З артилерії росіяни обстріляли село Кругляківка. Постраждав цивільний чоловік. Він госпіталізований до медичного закладу.

У селищі Малинівка ракетним обстрілом пошкоджені приміщення приватного підприємства.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 27 липня поліцейські вивезли з Вовчанської територіальної громади 13 місцевих мешканців.