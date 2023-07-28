Суспільство

У Сумську область знов спробувала зайти російська ДРГ

28 Липня 2023 09:50
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війна

Українські прикордонники відбили спробу диверсійно-розвідувальної групи росіян зайти у Сумську область. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в етері телемарафону.

“Вчора також наші Сили оборони відбили чергову спробу заходу ДРГ по Сумщині. По таких групах українські захисники – в тому числі прикордонники, підрозділи ЗСУ, Національної гвардії – відразу відкривають вогонь, як тільки їх виявляють. Ну і в подальшому вони ні з чим відходять за межі кордону”, – зазначив він.

За словами Демченка, основне завдання російських диверсантів – у першу чергу виявити розташування Сил оборони, а також проводити різні заходи, в тому числі мінування місцевості для того, щоб уразити українських бійців.


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