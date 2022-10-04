Суспільство

У росіян не дуже виходить навчати мобілізованих, – британська розвідка

4 Жовтня 2022 09:04
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росія, мобілізація

Росія стикається з труднощами у розміщенні та навчанні мобілізованих. Осінній призов до армії довелося відкласти на місяць.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня 2022 року підписав указ про звичайний осінній призовний цикл, який спрямований на навчання 120 тисяч призовників. За законом, ці призовники не можуть бути відправлені за межі Росії. Це окрема категорія від осіб, які мобілізуються у рамках наказу про часткову мобілізацію від 21 вересня 2022 року.

Цикл призову розпочнеться 1 листопада 2022 року, на місяць пізніше, ніж зазвичай. Пізніше початок циклу свідчить про зростання тиску на здатність Росії навчати і озброювати велику кількість нових призовників, вважають у британській розвідці.

“Проблеми з розміщенням, навчанням, оснащенням та розгортанням мобілізованого та призовного персоналу є значними. Недоліки російської адміністративної та логістичної систем будуть і надалі підривати ці зусилля”, – йдеться у повідомленні Міноборони Британії.


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