У районі Вугледару та Мар’їнки 22 лютого було знищено 14 танків, 17 БМП та три МТЛБ

У районі Вугледару та Мар’їнки 22 лютого Збройні Сили України знищили 14 танків, 17 бойових машин піхоти та три багатоцільові броньовані транспортери російських окупантів.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, противник намагається захопити Мар’їнку та Вугледар, але зазнає значних втрат, які обчислюються сотнями вбитих та десятками одиниць техніки.

Він зазначив, що за лютий ЗСУ відбили понад 350 штурмів росіян у районі Мар’їнки та понад 180 у районі Вугледару.

Лише 22 лютого воїни знищили 14 танків, 17 БМП, три МТЛБ, два міномети, безпілотник Орлан та 18 квадрокоптерів.

Лише підтвердженими ворог втратив понад 120 убитих та 137 поранених під час спроб наступу на цих ділянках.