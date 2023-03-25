Суспільство

У Херсоні окупанти вдарили по пункті видачі гуманітарної допомоги

25 Березня 2023 14:46
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херсон, обстріли

Сьогодні по обіді російська артилерія завдала удару по пункту видачі гуманітарної допомоги у Херсоні.

Про це повідомляє очільник області Олександр Прокудін.

Через обстріл постраждали двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні.

Російські окупанти продовжують обстрілювати місця, де надають допомогу мирним людям. Учора вночі армія РФ атакувала “Пункт незламності” у Костянтинівці на Донеччині. Тоді загинуло 5 людей, будівля повністю зруйнована.


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