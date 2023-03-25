У Херсоні окупанти вдарили по пункті видачі гуманітарної допомоги

Сьогодні по обіді російська артилерія завдала удару по пункту видачі гуманітарної допомоги у Херсоні.
Про це повідомляє очільник області Олександр Прокудін.
Через обстріл постраждали двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні.
Російські окупанти продовжують обстрілювати місця, де надають допомогу мирним людям. Учора вночі армія РФ атакувала “Пункт незламності” у Костянтинівці на Донеччині. Тоді загинуло 5 людей, будівля повністю зруйнована.
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