У Херсоні окупанти вдарили по пункті видачі гуманітарної допомоги

Сьогодні по обіді російська артилерія завдала удару по пункту видачі гуманітарної допомоги у Херсоні.

Про це повідомляє очільник області Олександр Прокудін.

Через обстріл постраждали двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні.

Російські окупанти продовжують обстрілювати місця, де надають допомогу мирним людям. Учора вночі армія РФ атакувала “Пункт незламності” у Костянтинівці на Донеччині. Тоді загинуло 5 людей, будівля повністю зруйнована.