Суспільство

Сили оборони за добу знищили 870 окупантів і літак Росія у війні проти України вже втратила 156 990 військових, 3 448 танків, 6 742 ББМ, 2 107 безпілотників і 304 літаки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 156 990 (+870) осіб ліквідовано,

танків – 3 448 (+7) од,

бойових броньованих машин – 6 742 (+6) од,

артилерійських систем – 2 475 (+10) од,

РСЗВ – 491 (+3) од,

засобів ППО – 256 (+2) од,

літаків – 304 (+1) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 107 (+9) од,

крилатих ракет – 907 (+34) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 337 (+6) од,

спеціальної техніки – 240 (+3) од. Поділитися:



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