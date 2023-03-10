Сили оборони за добу знищили 870 окупантів і літак

Росія у війні проти України вже втратила 156 990 військових, 3 448 танків, 6 742 ББМ, 2 107 безпілотників і 304 літаки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 156 990 (+870) осіб ліквідовано,
- танків – 3 448 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 6 742 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 475 (+10) од,
- РСЗВ – 491 (+3) од,
- засобів ППО – 256 (+2) од,
- літаків – 304 (+1) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 107 (+9) од,
- крилатих ракет – 907 (+34) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 337 (+6) од,
- спеціальної техніки – 240 (+3) од.
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