Суспільство

Розмінування Харківської області триватиме кілька років, – ДСНС

22 Вересня 2022 10:18
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Близько 12 тис. кв. км на Харківщині потребують розмінування. Дороги всипані протипіхотними мінами.

Про це заявив заступник голови ДСНС України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш.

“Інтенсивність замінування набагато вища, ніж була в Київській. Велика кількість протипіхотних мін. Вони буквально розсипані вздовж доріг. Наразі в області працює 129 піротехніків. Плануємо до жовтня збільшити їхню кількість вдвічі. Щодня прибувають нові команди, за ними закріплюється територія і вони працюють”, – пояснив заступник голови ДСНС.

На територію області вже направлені зведені загони ДСНС  двох типів – для розбору завалів, це близько 170 фахівців та 70 од. техніки. Другий тип – загони піротехніків.


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