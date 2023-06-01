Суспільство

РДК знову “рейдить” на території РФ

1 Червня 2023 09:21
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росія

Легіон “Свобода Росії” записав відеозвернення, підтвердивши інформацію росЗМІ про бойові зіткнення в Бєлгородській області РФ. Бійці кажуть, що йдуть звільняти всю Росію.

У Телеграм-каналі легіону опубліковано відповідне відео, в якому йдеться про те, що група військових перебуває на кордоні РФ і “дуже скоро” зайде на її територію.

“Ми, легіон “Свобода Росії”, зараз перебуваємо біля кордону нашої Батьківщини. Дуже скоро ми висунемося знову на територію Росії, щоб принести свободу, мир і спокій. Грайворон – це лише початок. Внаслідок боягузливості путінських військових шакалів нам дісталося багато трофеїв, завдяки цьому ми зможемо більше озброїти наших побратимів”, – говорить один з бійців.

“Ми йдемо звільняти всю Росію – від Бєлгорода до Владивостока, щоб у Москві було піднято біло-синьо-білий прапор свободи”, – підсумував він у відеозверненні.

Крім того, звернення записали і бійці “Російського добровольчого корпусу” (РДК). Вони заявляють, що знову ведуть бої на території РФ, “зовсім скоро опиняться на околиці Шебекіного”.

“Перебувайте в будинках і не хвилюйтеся! Бійці РДК не воюють з мирним населенням”, – говорить боєць у відеозверненні.


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