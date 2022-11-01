Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде, – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що не дивлячись на величезний тиск у протистоянні з російською агресією, ЗСУ тримаються, перегруповуються, нарощують резерви, зміцнюють оборону і поступово звільняють рідну землю.

“Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості”, – гаписав Залужний.

За його словами, сьогодні війна йде у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо.

Він нагадав, що лише за день окупанти запустили по цивільних об’єктах України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу “Shahid-136” та один БПЛА “Ланцет-3”.

“Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде”, – підкреслив Залужний.