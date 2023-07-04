Наш наступ не збільшив кількість втрат, – Маляр

Наступ ЗСУ на східному та південному напрямках не збільшив кількість наших втрат.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Під час наступу очікуються більші втрати, ніж під час оборони. Але у нас не стали більші втрати під час наступу. Я відвідувала один з військових шпиталів, обговорювали з головлікарем це питання: чи стало більше поранених, чи ускладнилася ситуація. Ні. І по кількості загиблих, з таких останніх цифр по півдню співвідношення, що у нас у 5 разів менше (військових) гине там. Це середня цифра. І ми давали по сходу – у 8 разів у нас менше”, – сказала Маляр.

За словами заступниці міністра, це пояснюється тим, що українське командування надає значення збереженню життів.

“Обираючи між швидким просуванням і життями людей, наші військові завжди оберуть життя наших людей”, – сказала Маляр.