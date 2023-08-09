Суспільство

На півдні Сили оборони мали успіх у районі трьох населених пунктів – Маляр

9 Серпня 2023 12:54
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війна, маляр

На південному напрямку українські війська наступають й досягли успіху в районі трьох населених пунктів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Сили оборони продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямах.

“У напрямку Урожайне, Приютне та Вербове наші захисники мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах”, – повідомила Маляр.

Заступниця голови Міноборони повідомила, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Сєверного, Новомихайлівки та Старомайорського.

“Наші бійці не залишають ворогові шансу на просування та повернення втрачених позицій”, – написала Маляр.


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