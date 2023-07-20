На Харківщині оголосили штормове попередження

У Харкові та Харківській області вночі та вранці 21 липня очікуються грози: синоптики оголосили у регіоні штормове попередження.
Про це Суспільне Харків повідомили в регіональному гідрометцентрі.
Погода на 21 липня на Харківщині:
- Мінлива хмарність;
- Вночі та вранці короткочасні дощі, місцями значні; грози;
- Вдень місцями невеликий короткочасний дощ;
- Вітер західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 14-19°, вдень 23-28°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 15-17°, вдень 25-27°.