Суспільство

На Харківщині оголосили штормове попередження У Харкові та Харківській області вночі та вранці 21 липня очікуються грози: синоптики оголосили у регіоні штормове попередження. Про це Суспільне Харків повідомили в регіональному гідрометцентрі. Погода на 21 липня на Харківщині: Мінлива хмарність;

Вночі та вранці короткочасні дощі, місцями значні; грози;

Вдень місцями невеликий короткочасний дощ;

Вітер західний, 7-12 м/с;

Температура повітря у Харківській області: вночі 14-19°, вдень 23-28°;

Температура повітря у Харкові: вночі 15-17°, вдень 25-27°.



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