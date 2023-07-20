Суспільство

На Харківщині оголосили штормове попередження

20 Липня 2023 16:57
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У Харкові та Харківській області вночі та вранці 21 липня очікуються грози: синоптики оголосили у регіоні штормове попередження.

Про це Суспільне Харків повідомили в регіональному гідрометцентрі.

Погода на 21 липня на Харківщині:

  • Мінлива хмарність;
  • Вночі та вранці короткочасні дощі, місцями значні; грози;
  • Вдень місцями невеликий короткочасний дощ;
  • Вітер західний, 7-12 м/с;
  • Температура повітря у Харківській області: вночі 14-19°, вдень 23-28°;
  • Температура повітря у Харкові: вночі 15-17°, вдень 25-27°.

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