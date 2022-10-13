Суспільство

Дедалі менше росіян підтримують режим Путіна, про це свідчить хід мобілізації у РФ, – Міноборони

13 Жовтня 2022 15:21
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росія, мобілізація

Кількість прихильників дій влади РФ, які заявляли про готовність добровільно мобілізуватися, значно зменшилася.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Путінський режим все більше усвідомлює безперспективність планів з утримання захоплених українських територій. Свідченням цього є показова демонстрація російським керівництвом нібито рішучості знищити українську державність завданням масованих ракетних ударів по всій території України.

Натомість агресивні дії кремля все менше підтримує російське суспільство, на що вказує перебіг мобілізації в рф”, – зазначила вона.

Так, додала Маляр, значно зменшилася кількість прихильників дій влади РФ, які заявляли про готовність добровільно мобілізуватися.

Про зниження мотивації окупантів говорить також тактика передових підрозділів, військовослужбовці яких намагаються ухилятися від участі у бойових діях та ховаються у школах, дитячих садках та лікарнях.


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