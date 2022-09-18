Буревій у Сумській області: десятки будинків залишилися без даху, є постраждалі (фото)

Через негоду та буревій у Сумській області пошкодження отримали приватні будинки, АЗС, інфраструктура залізниці та інші приміщення. Щонайменше 4 людини постраждали.

Про це повідомляє Hromadske з посиланням на голову Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького.

Станом на 18:50 у місті Буринь (Конотопського району) унаслідок непогоди близько 20 приватних будинків лишилися без даху.

За словами Живицького, є сильно зруйновані хати. Пошкоджено АЗС та ще низку нежитлових приміщень у громаді.

Рятувальники дістають людей з-під завалів. Наразі відомо про 4 людей ыз легкими тілесними ушкодженнями, 1 жінку госпіталізовано до Конотопської ЦРЛ. Також травмована піврічна дитина, яка зараз перебуває в лікарні.

На місці працюють аварійні бригади енергетиків, триває робота з евакуації людей із постраждалих будинків.

Самі ж будівлі накривають шифером та плівкою з матеріальних резервів.

В «Укрзалізниці» повідомили, що через негоду та буревій на Сумщині пошкоджено інфраструктуру на дільниці Конотоп — Ворожба. Енергетики та колійники вже проводять відновлювальні роботи, але затримки чекають на поїзди:

№ 780 Київ — Суми;

№ 6305 Ворожба — Конотоп;

Також можливі затримки поїздів, які ще мають вирушити сьогодні в рейс:

№ 805 Харків — Конотоп;

№ 6306 Бахмач — Ворожба.

«Укрзалізниця» просить стежити за оголошеннями на вокзалах та станціях.