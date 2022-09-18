Суспільство

Буревій у Сумській області: десятки будинків залишилися без даху, є постраждалі (фото)

18 Вересня 2022 19:48
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Через негоду та буревій у Сумській області пошкодження отримали приватні будинки, АЗС, інфраструктура залізниці та інші приміщення. Щонайменше 4 людини постраждали.

Про це повідомляє Hromadske з посиланням на голову Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького.

Станом на 18:50 у місті Буринь (Конотопського району) унаслідок непогоди близько 20 приватних будинків лишилися без даху. 

За словами Живицького, є сильно зруйновані хати. Пошкоджено АЗС та ще низку нежитлових приміщень у громаді.

Рятувальники дістають людей з-під завалів. Наразі відомо про 4 людей ыз легкими тілесними ушкодженнями, 1 жінку госпіталізовано до Конотопської ЦРЛ. Також травмована піврічна дитина, яка зараз перебуває в лікарні.

На місці працюють аварійні бригади енергетиків, триває робота з евакуації людей із постраждалих будинків. 

Самі ж будівлі накривають шифером та плівкою з матеріальних резервів.

В «Укрзалізниці» повідомили, що через негоду та буревій на Сумщині пошкоджено інфраструктуру на дільниці Конотоп — Ворожба. Енергетики та колійники вже проводять відновлювальні роботи, але затримки чекають на поїзди:

  • № 780 Київ — Суми;
  • № 6305 Ворожба — Конотоп;

Також можливі затримки поїздів, які ще мають вирушити сьогодні в рейс:

  • № 805 Харків — Конотоп;
  • № 6306 Бахмач — Ворожба. 

«Укрзалізниця» просить стежити за оголошеннями на вокзалах та станціях.


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