Суспільство

Бої за Бахмут: місто продовжує стояти завдяки героїчним зусиллям ЗСУ (відео) Ворожі обстріли майже зруйнували Бахмут, однак місто продовжує стояти завдяки героїчним зусиллям воїнів Збройних Сил України. Група “Інформаційний спротив” оприлюднила відповідне відео. “Знівечений ворожими обстрілами Бахмут: вирви в землі, знищені будинки, дерева, інфраструктура. Бахмут продовжує стояти – ціною неймовірних зусиль українських захисників”, – йдеться у дописі. Бахмут продовжує стояти – ціною неймовірних зусиль українських захисників. pic.twitter.com/vSsBMxemKc — Інформаційний Спротив (@info_sprotyv) March 20, 2023 Поділитися:



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