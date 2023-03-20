Суспільство

Бої за Бахмут: місто продовжує стояти завдяки героїчним зусиллям ЗСУ (відео)

20 Березня 2023 19:16
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Ворожі обстріли майже зруйнували Бахмут, однак місто продовжує стояти завдяки героїчним зусиллям воїнів Збройних Сил України.

Група “Інформаційний спротив” оприлюднила відповідне відео.

“Знівечений ворожими обстрілами Бахмут: вирви в землі, знищені будинки, дерева, інфраструктура. Бахмут продовжує стояти – ціною неймовірних зусиль українських захисників”, – йдеться у дописі.


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