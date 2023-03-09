Суспільство

“Борітеся – поборете, вам Бог помагає”: Сьогодні День Народження Тараса Шевченка

9 Березня 2023 08:12
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В Україні 9 березня – День народження Тараса Шевченка. Великий Кобзар був патріотом, великим письменником, поетом та художником. Для більшості українців ця видатна постать є національним героєм. Життя та творчість Тараса Шевченка були присвячені боротьбі за українську незалежність та свободу нашого народу.

Тарас Шевченко народився 9 березня на Черкащині у кріпацькій родині. Він рано осиротів, але завдяки власному розуму здобув освіту. У підлітковому віці був слугою в маєтку багатого поміщика Енгельгардта. Разом із паном, якому належав, він поїхав до Петербурга. 

Юнак мав талант до малювання і отримав змогу займатися мистецтвом у петербурзького художника Ширяєва. Спілкуючись у творчих колах, Шевченко привернув увагу інтелігенції. Згодом художник Карл Брюллов та поет Василій Жуковський сприяли звільненню Тараса з кріпацтва. 

Отримавши свободу, він навчався у академії мистецтв, вивчав також літературу та різні гуманітарні науки. Перша збірка віршів «Кобзар» вийшла у 1840 році. Україномовні вірші не користувалися популярністю в Петербурзі, натомість українці їх одразу полюбили. 

Шість років потому Шевченко став учасником Кирило-Мефодіївського братства, котре хотіло відродити в Україні національно-визвольний рух. Члени братства були заарештовані, Тараса заслали до Оренбурга та заборонили писати та малювати. Через десять років поета звільнили із заслання, але жити на батьківщині не дозволили. Помер Тарас Шевченко 10 березня, у віці 47 років.


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