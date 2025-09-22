Смертельна ДТП у Харкові: під колесами мікроавтобуса загинув пішохід

Сьогодні, 22 вересня близько 9:30, у Харкові в районі регульованого пішохідного переходу сталася смертельна ДТП за участі пішохода. Під колесами мікроавтобуса загинув чоловік.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Як розповіли в поліції, за кермом автомобіля Volkswagen LT 46, який скоїв наїзд на пішохода, перебував 33-річний водій.

“Від отриманих травм 52-річний постраждалий загинув на місці”, – розповіли в поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.