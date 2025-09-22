        Кримінал

        Смертельна ДТП у Харкові: під колесами мікроавтобуса загинув пішохід

        Галина Шподарева
        22 Вересня 2025 14:16
        Місце смертельної ДТП у Харкові / Фото: ГУНП в Харківській області
        Сьогодні, 22 вересня близько 9:30, у Харкові в районі регульованого пішохідного переходу сталася смертельна ДТП за участі пішохода. Під колесами мікроавтобуса загинув чоловік.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        Як розповіли в поліції, за кермом автомобіля Volkswagen LT 46, який скоїв наїзд на пішохода, перебував 33-річний водій.

        “Від отриманих травм 52-річний постраждалий загинув на місці”, – розповіли в поліції.

        Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.


