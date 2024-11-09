Політика

Сім регіонів Росії зазнали масованої атаки дронів
9 Листопада 2024 11:38
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Ілюстративне фото / Фото 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади

У ніч на 9 листопада збройні сили України використали 50 безпілотників для атаки на Росію, повідомляє Міністерство оборони РФ. Під ударом опинилися відразу сім російських регіонів.

За інформацією відомства, всі дрони були знищені засобами ППО. Так, над Брянською областю збили 28 безпілотників, над Курською – 12, над Новгородською – 4, а над Смоленською і Тульською областями – по два. Також по одному дрону збили в Орловській і Тверській областях.

Astra повідомляє, що в Тульській області піддалося атаці місто Алексин, де, за словами місцевих жителів, було помічено щонайменше 11 безпілотників. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що внаслідок нальоту було пошкоджено приватний житловий будинок.

Baza повідомляє, що атаковано Алексинський хімічний комбінат.

Губернатори Брянської та Новгородської областей, Олександр Богомаз і Андрій Нікітін, заявили, що в їхніх регіонах не було постраждалих і руйнувань. У Курській області режим повітряної тривоги діяв усю ніч.

Нагадуємо, що в ніч на 8 листопада українські безпілотники вперше за два місяці атакували російський нафтопереробний завод. Під удар потрапив НПЗ «Роснефти» в Саратовській області, потужність якого становить 7,2 мільйона тонн нафти на рік. У результаті на підприємстві сталася пожежа. Міністерство оборони РФ повідомило, що «знищило» шість дронів у небі над регіоном.


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