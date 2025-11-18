Шухнін Антон: як бізнес трансформує особистий успіх у підтримку країни

Коли війна розділила звичний світ на «до» і «після», український бізнес постав перед вибором — вичікувати чи діяти. Шухнін Антон, власник мережі Domino, обрав друге. Разом із дружиною Анастасією він створив Domino Foundation — благодійну ініціативу, яка поєднує досвід успішного бізнесу та щире бажання допомагати країні.

Від світла софітів до благодійної місії

Бренд Domino — один із піонерів українського fashion-ритейлу. За понад 20 років роботи на ринку компанія стала символом якісного сервісу та бездоганного смаку. Бутіки Domino завжди були місцем, де мода перетворювалася на мистецтво: світові luxury-бренди, персональний підхід до клієнтів і увага до деталей підкорили серця справжніх поціновувачів високої моди.

Але з початком війни пріоритети змінилися. Замість розширення асортименту команда сфокусувалася на допомозі тим, хто її потребує найбільше. Так з’явився Domino Foundation — проект, в якому стиль поступився місцем сенсу.

«Ми — внутрішньо переміщені особи, які в 2014 році змушені були залишити все в Донецьку. Ми знаємо, що таке починати життя з початку, тому наша ініціатива спрямована на підтримку переселенців і допомогу Силам оборони. Ми мріємо про повернення додому і знаємо, що це станеться», — розповідають Антон і Анастасія Шухніни.

Domino Foundation: допомога, заснована на особистому досвіді

Фонд уособлює поєднання емпатії людини і системності бізнесу, тому замість спонтанних зборів — тільки зрозумілі пріоритети і чітка логістика. Кожен проект проходить через етап планування, щоб допомога доходила саме туди, де вона повинна бути.

Основні напрямки роботи Domino Foundation

Підтримка Сил оборони України. Фонд передає автомобілі на фронт, серед них — позашляховик для «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО, Toyota Hilux для розвідки та машина для бойового підрозділу ГУР.

Допомога переселенцям. Понад 100 сімей з дітьми отримали підтримку перед початком навчального року — рюкзаки, канцелярське приладдя та набори для творчості.

Нові можливості для українців. У Києві компанія створює торговельний простір, який стане не просто точкою продажів, а місцем робочих можливостей. Тут українці зможуть будувати кар’єру мрії, підтримуючи економіку країни.

Domino Foundation доводить: навіть компанія з fashion-індустрії може стати важливою частиною оборонного та гуманітарного фронту.

Відповідальний бізнес — не тренд, а необхідність

Досвід Domino як великого рітейлера допомагає фонду працювати системно:

довгострокові партнерства дозволяють швидко реагувати на потреби військових і цивільних;

власні ресурси компанії стають основою для нових проєктів і зборів.

Так бізнес стає не просто донором, а повноцінним учасником соціальних змін.

Як працює Domino Foundation сьогодні

Фонд відкритий для співпраці і розглядає заявки від військових підрозділів і волонтерів у порядку черговості та пріоритетності. Кожне звернення проходить перевірку, щоб допомога була цільовою і результативною. Команда фонду підтримує принцип прозорості: всі звіти знаходяться у вільному доступі.

Будь-хто може не тільки переконатися, куди спрямовуються кошти, але й долучитися до благодійних ініціатив.

Успіх бізнесу вимірюється не тільки прибутком, але й внеском у майбутнє країни

Історія Антона та Анастасії Шухніних — це підтвердження того, що навіть у важкі часи можна зберігати смак до життя, якщо наповнювати його сенсом. Domino залишається символом елегантності та якості, але тепер за цим стоїть не просто fashion-бренд, а ціла філософія — допомагати, об’єднувати та надихати.

Саме так сьогодні формується нова культура українського підприємництва — усвідомлена, зріла і по-справжньому людяна.