Шухнін Антон: як бізнес трансформує особистий успіх у підтримку країни

Коли війна розділила звичний світ на «до» і «після», український бізнес постав перед вибором — вичікувати чи діяти. Шухнін Антон, власник мережі Domino, обрав друге. Разом із дружиною Анастасією він створив Domino Foundation — благодійну ініціативу, яка поєднує досвід успішного бізнесу та щире бажання допомагати країні.
Від світла софітів до благодійної місії
Бренд Domino — один із піонерів українського fashion-ритейлу. За понад 20 років роботи на ринку компанія стала символом якісного сервісу та бездоганного смаку. Бутіки Domino завжди були місцем, де мода перетворювалася на мистецтво: світові luxury-бренди, персональний підхід до клієнтів і увага до деталей підкорили серця справжніх поціновувачів високої моди.
Але з початком війни пріоритети змінилися. Замість розширення асортименту команда сфокусувалася на допомозі тим, хто її потребує найбільше. Так з’явився Domino Foundation — проект, в якому стиль поступився місцем сенсу.
«Ми — внутрішньо переміщені особи, які в 2014 році змушені були залишити все в Донецьку. Ми знаємо, що таке починати життя з початку, тому наша ініціатива спрямована на підтримку переселенців і допомогу Силам оборони. Ми мріємо про повернення додому і знаємо, що це станеться», — розповідають Антон і Анастасія Шухніни.
Domino Foundation: допомога, заснована на особистому досвіді
Фонд уособлює поєднання емпатії людини і системності бізнесу, тому замість спонтанних зборів — тільки зрозумілі пріоритети і чітка логістика. Кожен проект проходить через етап планування, щоб допомога доходила саме туди, де вона повинна бути.
Основні напрямки роботи Domino Foundation
- Підтримка Сил оборони України. Фонд передає автомобілі на фронт, серед них — позашляховик для «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО, Toyota Hilux для розвідки та машина для бойового підрозділу ГУР.
- Допомога переселенцям. Понад 100 сімей з дітьми отримали підтримку перед початком навчального року — рюкзаки, канцелярське приладдя та набори для творчості.
- Нові можливості для українців. У Києві компанія створює торговельний простір, який стане не просто точкою продажів, а місцем робочих можливостей. Тут українці зможуть будувати кар’єру мрії, підтримуючи економіку країни.
Domino Foundation доводить: навіть компанія з fashion-індустрії може стати важливою частиною оборонного та гуманітарного фронту.
Відповідальний бізнес — не тренд, а необхідність
Досвід Domino як великого рітейлера допомагає фонду працювати системно:
- довгострокові партнерства дозволяють швидко реагувати на потреби військових і цивільних;
власні ресурси компанії стають основою для нових проєктів і зборів.
Так бізнес стає не просто донором, а повноцінним учасником соціальних змін.
Як працює Domino Foundation сьогодні
Фонд відкритий для співпраці і розглядає заявки від військових підрозділів і волонтерів у порядку черговості та пріоритетності. Кожне звернення проходить перевірку, щоб допомога була цільовою і результативною. Команда фонду підтримує принцип прозорості: всі звіти знаходяться у вільному доступі.
Будь-хто може не тільки переконатися, куди спрямовуються кошти, але й долучитися до благодійних ініціатив.
Успіх бізнесу вимірюється не тільки прибутком, але й внеском у майбутнє країни
Історія Антона та Анастасії Шухніних — це підтвердження того, що навіть у важкі часи можна зберігати смак до життя, якщо наповнювати його сенсом. Domino залишається символом елегантності та якості, але тепер за цим стоїть не просто fashion-бренд, а ціла філософія — допомагати, об’єднувати та надихати.
Саме так сьогодні формується нова культура українського підприємництва — усвідомлена, зріла і по-справжньому людяна.