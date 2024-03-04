Шість років в’язниці присудили переселенці-коригувальниці за передачу в РФ даних про розміщення ЗСУ у Львові

Личаківський районний суд Львова виніс вирок громадянці України за несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ у Львові. Їй присудили шість років в’язниці.

Про це повідомили на сайті суду, передає “Еспресо.Захід“.

Так, жінка переселилася до Львова з окупованої території. 22 жовтня 2022 року о 08:12 на одній з вулиць у Львові вона зробила на власному телефоні скріншот з програми GoogleMaps, після чого обвела маркером територію парку, в якому розташовувалися підрозділи ЗСУ та військові формування, та переслала ці дані через telegram cвоїй сестрі, яка проживає в Росії. А та, в свою чергу, поширила скріншот військовослужбовцю збройних сил Російської Федерації Снєговському В.С. з метою завдання ракетних ударів по зазначеному об’єкту.

Суддя визнав переселенку винною у несанкціонованому поширенні інформації про розмішення підрозділів ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Їй призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

“Вирок суду не набув законної сили і на нього може бути подана апеляційна скарга в порядку та строки визначені ст.395 КПК України, протягом 30 днів з дня проголошення”, – додали в суді.