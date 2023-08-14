Техно

Rheinmetall надасть Україні безпілотну авіасистему Luna

14 Серпня 2023 18:02
читать на русском →
німеччина, допомога

Німецький концерн Rheinmetall надасть Україні безпілотну авіасистему Luna. У її складі дрони, які мають розвідувальну здатність у кілька сотень кілометрів.

Про це повідомляється на сайті німецького виробника зброї.

“Розміщене зараз замовлення становить невелику двозначну суму в мільйони євро. Таким чином Rheinmetall робить іще один важливий внесок у підвищення спроможності українських Збройних Сил за допомогою передових технологій”, – ідеться в повідомленні.

“Система LUNA NG вже напрацювала кілька тисяч годин польоту і вже зарекомендувала себе у використанні іноземними замовниками”, – додали в Rheinmetall.

LUNA NG складається з наземної станції управління з кількома літальними апаратами. Система також включає стартову катапульту, додаткове обладнання захисної сітки для приземлення та обладнання для швидкого ремонту.

Ці дрони мають час польоту понад дванадцять годин і радіус дії у кілька сотень кілометрів.

Замовлення виконано на замовлення федерального уряду Німеччини.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Серпня 2023 17:40

США оголосили новий військовий пакет для України
14 Серпня 2023 20:00

Наступ і оборона: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
14 Серпня 2023 18:32

Зеленський відвідав військових, які ведуть наступальні дії на Донеччині
14 Серпня 2023 16:55

ЗСУ нанесли удар по командному пункту окупантів біля Маріуполя
14 Серпня 2023 16:30

Сили оборони продовжують звільнення Урожайного, – Маляр
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
усі думки