СБУ затримала далекобійника, який передавав ФСБ координати об’єктів оборонної та критичної інфраструктури

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який передавав росіянам геолокації об’єктів оборонної та критичної інфраструктури України. Коригуванням російських ударів займався водій міжнародних вантажних перевезень.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, перебуваючи у закордонних відрядженнях, агент також відстежував переміщення озброєння і товарів військового призначення, які транспортували територією Європейського Союзу в напрямку України та передавав відповідну інформацію російським спецслужбам.

За матеріалами справи, фігурант фіксував координати “цілей” прямо під час перевезення вантажів, а для конспірації зберігав відповідні дані на шести смартфонах.

Коригувальник був одним з учасників агентурної мережі ФСБ, яку Служба безпеки викрила ще у січні цього року. Тоді було затримано трьох учасників злочинного осередку, а зазначений водій на той момент перебував за кордоном.

СБУ затримала далекобійника одразу після його прибуття в Україну. У агента виявлено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.