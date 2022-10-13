Рясні дощі на Харківщині: “мобіків” із РФ затопило в окопах

Дощі, які нещодавно пройшли Харківщиною, призвели до неочікуваних результатів – мобілізованих із РФ затопило в окопах і вони здалися 92 ОМБр.

Висадили в поле – сказали зайняти позиції у напівзруйнованих окопах, а потім кинули без їжі та командування. Приблизно так описують свою недовгу службу у “другій армії світу” громадяни РФ, пише Об’єктив.

Відео зі свідченнями мобілізованих із РФ опублікувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. За інформацією СтратКому, у полон “мобіків” взяли захисники Харківщини – воїни 92 ОМБр. Четверо полонених розповідають, що були мобілізовані наприкінці вересня, ще один – “досвідчений боєць”, він прибув до України до початку мобілізації в РФ, у серпні.

“Їх закинули на кордон Харківщини та Луганщини через Сватове. Наказали зайняти позиції у чистому полі. Більше жодних наказів, за їхніми словами, не було”, – прокоментували в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Самі “нетривало військовослужбовці” розповіли приблизно ідентичну історію, але з різними подробицями. Усі повідомляють, що їх привезли до України з території Бєлгородської області. Не кожен із них навіть зрозумів, які населені пункти проїжджали дорогою. За версією “досвідченого бійця”, це було Уразове.

“Востаннє через Уразове був відправлений до Харківської області. На полі були окопи необладнані, вириті екскаватором. Ні бліндажів, нічого – ні їжі, ні води. Постійно обстріл мінометний, танковий та гаубиці. На третій день залило всі окопи – ні командування, нічого “, – описав події Іван Шалатов, який, за його словами, воював в Україні з 19 серпня.

Його товариш по службі, мобілізований 26 вересня, Володимир Жданов уточнив, що окопи в полі, де їм пропонувалося оборонятися від ЗСУ, були напівзруйнованими.

“Навіть покинута зброя лежить скрізь. Тому що перед нами теж втекли звідти”, – пояснив він.

Чотирьох полонених мобілізували у 20-х числах вересня. І практично без підготовки відправили до однієї з найгарячіших точок – на шляху контрнаступу Сил оборони.

“Ми приїхали вранці на якесь поле, там були окопи. Нас висадили, сказали: “Ідіть, займайте позиції в окопах і сидіть”. Ми висадилися, посиділи там, почалася бомбардування мінометне, нас бомбили по три рази на день. Завдання ніякого не ставилося. Ми були зі зброєю автоматичною, автомати, більше нічого не було. Ні їжі, ні води. Це тривало три доби. На третю добу пішла злива, нас затопило – всі окопи до пояса. Хтось пішов раніше, хтось пізніше. Ми пішли з товаришем пізніше у бік, звідки прибули. А коли прийшли, там виявився український блокпост, нам сказали: “Кидайте зброю, якщо хочете жити”. І все на цьому закінчилося”, – розповів свою історію “освобождения Украины” російський мобілізований Едуард.