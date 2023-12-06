Суспільство

Росіяни вночі обстріляли Херсон: є руйнування

6 Грудня 2023 10:44
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херсон

Влада показала наслідки нічного обстрілу Херсона, є постраждала і пошкодження будівель.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

«Чергова неспокійна ніч для Херсона. Ворог продовжив нещадно атакувати місто», – йдеться у повідомленні.

Також в ОВА інформували, що у власній оселі під обстріл потрапила 72-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму та контузію. Потерпілій надали допомогу на місці.

Також вночі тричі «прилетіло» й поблизу одного з медзакладів. Вибуховою хвилею у будівлі вибило з два десятки вікон. Співробітники, які перебували на чергуванні, не постраждали.


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