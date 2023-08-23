Кримінал

Росіяни скинули авіабомбу на дитсадок у Херсоні

23 Серпня 2023 09:06
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обстріл

Вранці 23 серпня російські війська завдали авіаудару по Херсону, через що виникло загорання закладу дошкільної освіти в Корабельному районі, є поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

“Знову ворог завдав черговий масований обстріл нашої громади! 

Унаслідок ранкового авіаудару виникло загорання закладу дошкільної освіти в Корабельному районі. До гасіння оперативно залучено 3 одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС.

У результаті підступного ворожого обстрілу поранень зазнали 6 людей”, – повідомив Мрочко.


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