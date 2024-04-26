Росіяни прискорили просування біля Авдіївки

Просування окупантів в районі Авдіївки Донецької області прискорилося, незважаючи на втрати.

Про це повідомляє розвідувальний огляд британського Міноборони за 26 квітня.

“Незважаючи на постійні високі втрати, існує висока ймовірність того, що ЗС РФ здатні безперервно обстрілювати українські позиції в цьому районі і взяли під контроль кілька невеликих населених пунктів”.

У відомстві констатували, що сухопутні війська російської армії створили вузький прохід вглиб української території, щоб увійти в містечко Очеретине, розташоване приблизно за 15 кілометрів на північ від Авдіївки.

Зазначається, що відтоді, як у середині лютого 2024 року російські війська взяли під контроль Авдіївку, цей район залишається одним з основних напрямків російських операцій, додали у розвідці.