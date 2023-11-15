Економіка

Росіяни атакували ТЕС на Донеччині

15 Листопада 2023 12:06
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обстріл

Територія поблизу теплоелектростанції у Донецькій області зазнала обстрілу. На Харківщині через обстріл пошкоджено газогін.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

“Ворог продовжує обстрілювати енергетичні об’єкти. Відбувся обстріл території поблизу ТЕС на Донеччині. Без постраждалих, енергетики ведуть огляд можливих пошкоджень”, – йдеться у повідомленні.

У Харківській області внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід середнього тиску. Без газу залишалися понад 300 споживачів, частині з них газопостачання вже відновлене. Крім того, газовики повернули “блакитне паливо” у населений пункт, який через бойові дії з липня цього року залишався без газу.

Через бойові дії знеструмлювалися понад 40 населених пунктів на Донеччині та майже 500 споживачів у Чернігівській області. Загалом, без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях.

Водночас, упродовж минулої доби енергетики відновили живлення понад 23,6 тисячі споживачів. Зокрема, у Херсоні відновлене електропостачання 76 абонентів.

У Дніпропетровській та Київській областях через негоду відключені 11 населених пунктів. На Сумщині через технологічні порушення без світла 60 населених пунктів.


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