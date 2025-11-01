Росіяни атакували енергооб’єкти Сумщини: поранено чоловіка, частина району без світла

Російські війська 1 листопада знову завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Сумської громади. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, під час збиття ворожих безпілотників поранення отримав 33-річний мешканець громади. Чоловіка госпіталізували, його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Постраждалому надають усю необхідну допомогу.

Унаслідок атак у частині Сумського району та міста Суми тимчасово відсутнє електропостачання. Енергетики та рятувальники працюють над оперативним відновленням подачі світла, залучені всі відповідальні служби.

«Лікарні й екстрені служби функціонують, опалення в медзакладах збережено. Критичну інфраструктуру переводимо на резервне живлення», — зазначив Григоров.

Там, де досі немає електроенергії, розгортаються пункти незламності, які мають бути відкритими й забезпеченими всім необхідним для місцевих мешканців.

Очільник області підкреслив, що відновлення триває безперервно, а всі служби діють злагоджено, щоб якнайшвидше відновити стабільне забезпечення світлом, теплом і водою.