Росія збудувала новий майданчик для запуску дронів лише за 35 кілометрів від кордону з Україною

У Брянській області РФ, за 35 кілометрів від українського кордону, побудували новий майданчик для запуску ударних дронів Shahed (“Герань”).

Супутникові знімки об’єкта опублікував у Х аналітик Brady Africk.

На фото видно розгалужений комплекс, зведений між селами Война, Олешок, Голишина, Живий Ключ і Мартинівка.

На території розташовані чотири складські зони, заховані у високих капонірах, усередині яких простежуються конструкції, схожі на навіси. Також облаштовані дві пускові ділянки з катапультами для запуску безпілотників.

Подібні майданчики російські війська регулярно будують як у прикордонних регіонах, так і на тимчасово окупованих українських територіях.