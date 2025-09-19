        Суспільство

        Росія збудувала новий майданчик для запуску дронів лише за 35 кілометрів від кордону з Україною

        Федір Олексієв
        19 Вересня 2025 07:31
        читать на русском →
        Пусковий майданчик дронів-камікадзе / Brady Africk
        У Брянській області РФ, за 35 кілометрів від українського кордону, побудували новий майданчик для запуску ударних дронів Shahed (“Герань”).

        Супутникові знімки об’єкта опублікував у Х аналітик Brady Africk.

        На фото видно розгалужений комплекс, зведений між селами Война, Олешок, Голишина, Живий Ключ і Мартинівка.

        На території розташовані чотири складські зони, заховані у високих капонірах, усередині яких простежуються конструкції, схожі на навіси. Також облаштовані дві пускові ділянки з катапультами для запуску безпілотників.

        Подібні майданчики російські війська регулярно будують як у прикордонних регіонах, так і на тимчасово окупованих українських територіях.


