Політика

Росія відмовилася від подальшого наступу і зосереджується на стримуванні Сил оборони – Вloomberg

25 Березня 2023 09:37
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війна, росія

Кремль відмовився від планів подальшого наступу на Україну цієї весни після того, як не зміг досягти значного успіху, і зосередиться на притупленні нового поштовху сил Києва, який, як очікується, розпочнеться незабаром. 

Налаштовуючись на тривалу боротьбу, Кремль прагне залучити до 400 000 солдатів-контрактників цього року, щоб поповнити свої лави, пише Вloomberg.

Амбіційна кампанія з вербування дозволить Кремлю уникнути чергової примусової мобілізації резервістів, оскільки він нарощує кампанію з переобрання президента Володимира Путіна пізніше цього року, кажуть люди. Призов минулої осені похитнув громадську довіру та спровокував втечу з країни мільйона росіян.

Незважаючи на поле бою та політичні виклики, Путін дав зрозуміти, що він впевнений, що Росія зможе пережити прихильників України в США та Європі, зробивши ставку на те, що якщо його сили зможуть запобігти новому прориву українських військ у найближчі місяці, підтримка Києва буде слабшаюти. 

Багато хто в уряді та кремлівській еліті сумніваються, чи зможе Росія коли-небудь перемогти, проте жорсткі співробітники служб безпеки віддані продовженню боротьби, яку вони вважають екзистенціально.

Тим часом Україна планує розпочати великий контрнаступ у найближчі місяці з військами, які щойно пройшли навчання в Європі та США, з використанням нещодавно поставлених танків, бронетехніки та іншої зброї. За словами офіційних осіб США, Київ може спробувати прорвати російські кордони та розірвати сухопутний міст окупованої території, який зараз з’єднує Крим із материковою частиною Росії.


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