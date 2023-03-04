Росія в обхід санкцій отримує ключові технології для війни в Україні

Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та Групи семи, щоб отримати найважливіші напівпровідники та інші технології для своєї війни в Україні.

Про це пише Bloomberg.

За словами високопоставленого європейського дипломата, Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та Великої Сімки, щоб забезпечити всім необхідним свої технології для війни в Україні.

Російський імпорт в основному повернувся до рівня довоєнного 2020 року, і аналіз даних про торгівлю свідчить про те, що сучасні мікросхеми та інтегральні схеми, виготовлені в ЄС та інших союзних державах, доставляються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати і Казахстан.

ЄС і країни G-7 запровадили кілька раундів санкцій після вторгнення в Україну рік тому, намагаючись деградувати російську військову машину та підірвати її економіку. Та реальний вплив у деяких областях поки що не відповідає очікуванням чиновників.

Поставки з Китаю до Росії також зросли, оскільки Пекін відіграє все більш важливу роль у постачанні Москві. Багато країн за межами ЄС самі не ввели санкцій проти Росії, але більшість із них неодноразово заперечували, що допомагають Кремлю.