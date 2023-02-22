Росія прямує до банкрутства, вважають у Пентагоні

Президент Росії Володимир Путін залишив для Росії можливість повернутись до договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START, адже він заявив, що Кремль призупиняє участь в угоді, а не виходить з неї. Про це в інтерв’ю українській службі Голосу Америки заявив заступник міністра оборони з політичних питань США Колін Кол.

“Я думаю, що він вибрав цю фразу навмисно, я думаю, що він, ймовірно, не вважає, що в інтересах Росії, враховуючи те, що країна розоряється, брати участь у широкомасштабній гонці ядерних озброєнь зі Сполученими Штатами, як ми бачили це під час Холодної війни”.

Кол підкреслив, що Вашингтон не знає справжніх намірів Путіна, але “з точки зору уряду США, навіть у розпал Холодної війни для нас було важливо вести переговори щодо стратегічної стабільності з Радянським Союзом”.

“Те ж саме стосується сьогоднішньої Росії, ми несемо особливу відповідальність, як дві найбільші ядерні держави світу, не дозволити нашим ядерним арсеналам вийти з-під контролю та ніколи не використовувати їх у конфлікті”, – додав Кол, пояснивши, що на думку адміністрації президента Джо Байдена угода про скорочення озброєнь New START відповідає інтересам США. “Тож ми продовжимо вивчати, чи зможемо ми повернутися до цієї розмови”, – сказав високопосадовець.

Президент США Джо Байден, у відповідь на питання журналіста у Варшаві, назвав рішення Путіна вийти з угоди “великою помилкою”.

Напередодні речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що ядерна позиція США залишається незмінною, а наслідки заяви президента Путіна – не зрозумілі. За словами Прайса, цього року Сполучені Штати публічно оголосили, що Росія не дотримується договору, тому Вашингтон спостерігатиме, які кроки насправді робитиме Москва.

Країни G7 засудили “безвідповідальну ядерну риторику Росії” й запевнили, що це “не буде відволікати чи відмовляти” союзників від підтримки України “стільки, скільки потрібно”, а в ООН закликали відновити дію договору.

Як пишуть експерти американського аналітичного центру ISW, ядерні заяви Путіна під час його промови напередодні привернули найбільше уваги світової спільноти. “Можливо, Путін зробив це оголошення для того, щоб знову ввести ядерну риторику в інформаційний простір, тим самим відвернувши увагу від загальної відсутності змісту виступу”.

Раніше ISW “повідомляв про використання Росією ядерної риторики як інформаційної операції, щоб деморалізувати Україну та Захід і компенсувати невдачі Росії на полі бою. Проте ISW продовжує оцінювати, що Росія не застосовуватиме ядерну зброю в Україні чи проти НАТО”.