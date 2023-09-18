Суспільство

Росія атакувала Хмельницьку та Одеську області

18 Вересня 2023 07:40
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ппо, ракетний удар

В ніч проти 18 вересня та зранку Росія атакувала Україну зі стратегічної авіації. На тлі масштабної повітряної тривоги вибухи було чутно у Хмельницькій та Одеській областях.

У Хмельницькій ОВА сповістили про роботу ППО.

Також про звуки вибухів повідомляли одесити. За даними Генштабу, російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет та ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Крім того, на Миколаївщині працювала ППО, про що повідомляли Повітряні сили.

Кіровоградську область атакували “шахеди”, відпрацювала ППО.


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