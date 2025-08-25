        Суспільство

        Росія атакувала дронами північ та схід України: як відпрацювала ППО

        Галина Шподарева
        25 Серпня 2025 08:16
        читать на русском →
        Робота МВГ / Фото архівне: Міноборони
        Робота МВГ / Фото архівне: Міноборони

        У ніч на 25 серпня, починаючи з 19:00 24 серпня, РФ запустила по Україні 104 ударні БпЛА Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Реклама
        Реклама

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 76 російських БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

        Зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків на чотирьох локаціях.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини