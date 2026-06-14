Російські дрони атакували залізничну станцію Лозова: поранені машиніст і його помічник

Російські безпілотники вранці 14 червня атакували залізничну інфраструктуру Харківської області. Під удар потрапила станція Лозова, де було пошкоджено локомотиви.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Внаслідок атаки травм зазнали машиніст та його помічник. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

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У міністерстві зазначили, що, попри черговий обстріл залізничної інфраструктури, працівники залізниці продовжують виконувати свої обов’язки та забезпечувати стабільне транспортне сполучення.

Наразі на місці працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків удару та відновленням пошкодженої інфраструктури.

Лозова є одним із важливих залізничних вузлів Харківської області, через який проходять пасажирські та вантажні перевезення. Від початку повномасштабної війни російські війська неодноразово завдавали ударів по об’єктах залізничної інфраструктури України, намагаючись порушити логістику та транспортне сполучення.