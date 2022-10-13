Російська влада вперше повідомила про загибель мобілізованих в Україні

Уряд Челябінської області підтвердив загибель п’ятьох осіб, відправлених на війну в Україні. Перша офіційна заява про смерть мобілізованих на фронті прозвучала лише через три тижні після оголошення “часткової” мобілізації.

“На жаль, військкомат підтвердив інформацію про загибель п’ятьох південноуральців, призваних з коркінського військового комісаріату. […] Надамо всю необхідну допомогу рідним та близьким наших полеглих воїнів”, – йдеться у заяві прес-служби уряду регіону.

Челябінська влада також пообіцяла виплатити родичам загиблих по мільйону рублів на додаток до федеральних виплат.

З кінця вересня стало відомо про більш як 10 випадків, коли мобілізовані росіяни вмирали, не доїхавши до зони бойових дій. Перші повідомлення про загибель мобілізованих на фронті почали надходити на початку цього тижня, проте влада їх не коментувала.

У понеділок видання “Вечірній Карпінськ” (Свердловська область) повідомило про загибель під Херсоном трьох мешканців міста, мобілізованих наприкінці вересня.

Видання It’s My City писало загибелі Євгена Бізяєва з Краснотур’їнська Свердловської області – чоловіка, як повідомлялося, мобілізували 28 вересня.

Правозахисник Павло Чиков увечері в середу повідомив, що в Україні загинув перший мобілізований у Росії адвокат – Андрій Никифоров із Петербурга. За його даними, адвокат був мобілізований 25 вересня і загинув під Лисичанськом.

Обставини загибелі мобілізованих росіян невідомі.