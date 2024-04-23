Рамен, як чудовий варіант обіду

У складі однієї порції рамен можуть бути присутні й наваристий бульйон, і локшина, і шматочки м’яса, морепродукти, овочі, зелень, гриби, тофу. Такий склад продуктів цілком здатний замінити дорослій людині повноцінний обід. Тож давайте сьогодні приділимо увагу такій чудовій страві, як рамен. Тим більше, що спробувати страву, приготовлену зі збереженням кулінарних традицій Японії, можна дуже легко і швидко. Як? А просто замовити доставку рамену у Львові.

Що таке рамен? Звідки він родом?

Рамен – це традиційний японський суп, який готують на м’ясному чи рибному бульйоні. Подають бульйон з локшиною, шматочками м’яса, грибами, овочами, креветками, зеленню та спеціями. Хоча всі вважають рамен японською стравою, насправді ця страва має китайське коріння. В Японії він з’явився завдяки великій кількості китайських емігрантів, які продавали рамен як вуличну їжу. Найбільшу популярність рамен отримав в Японії після Другої Світової війни. Тоді різко впала врожайність рису, а Америка натомість доставляла багато дешевого пшеничного борошна. На початку 50 років був винайдений рецепт локшини швидкого приготування, що своєю чергою дозволило страві стати дуже привабливою, адже вона була доступна кожному японцю.

Цікаво, що в Японії існує величезна кількість варіантів приготування рамену. На відміну від Китаю, де вибір достатньо малий, не дивлячись на те, що саме він є родоначальником рамену. Спочатку це була просто пшенична локшина, залита бульйоном. З часом страва почала свою модернізацію, додавалися до основного складу різноманітні інгредієнти. В рамені є тільки одне правило: це локшина і бульйон. Все інше на розсуд кухаря.

Як готують локшину та бульйон для рамену?

Для приготування локшини для рамену використовують чотири інгредієнти: пшеничне борошно з твердих сортів пшениці, вода лужна, сіль, яйця. Локшина з таким складом виходить жовтуватого кольору та дуже щільна. Зазвичай тісто для локшини виходить дуже міцне, вимішують його дуже довго, поки воно не стає пластичним. Роблять з тіста смужки, з яких потім “витягують нитки”. Витягування відбувається вручну. Головне зробити максимальну кількість тонких ниток локшини. Бульйон готують на основі м’яса курки, свинини або телятини; рибного концентрату; акулячих плавників та сушених водоростей. Бульйон варять протягом декількох годин (8 – 9), він повинен бути наваристим. При подачі рамен заповнюють різними начинками. Це можуть бути риба, креветки, м’ясо курки, гриби шиїтаке, тофу, нарізаний лист норі, варені яйця, різноманітні види овочів і зелені, соєвий соус. Не бійтеся експериментувати, головне, щоб вам подобалося.

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