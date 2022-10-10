Новини

Ракетна атака Росії призвела до перебоїв зі зв’язком та мобільним інтернетом

10 Жовтня 2022 14:55
21
інтернет

Масована ракетна атака росіян призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і подекуди – мобільним зв’язком у різних регіонах країни. Оператори займаються відновленням інфраструктури.

Це підтвердили у Держспецзв’язку.

“Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) фіксує перебої в роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України. Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі. Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв’язку”, – зазначають у відомстві.

Нестабільна робота мереж пов’язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору.

Перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у таких областях:

  • Хмельницька,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • а також у містах Харкові та Житомирі.

Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв’язку.

У держспецзв’язку наголосили, що оператори і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв’язку, адже доступ українців до зв’язку – серед пріоритетів держави.

Також у відомстві нагадали про необхідність зберігати тишу онлайн та не поширювати фото- чи відеоматеріали із результатами ударів по об’єктах телеком-інфраструктури.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
усі думки
ТОП-новини
10 Жовтня 2022 14:27
77

Сьогодні по Україні було випущено 83 ракети
10 Жовтня 2022 13:49
97

Зеленський просить скликати термінове засідання G7
10 Жовтня 2022 12:52
122

Пошкоджено 11 критичних об’єктів інфраструктури, є знеструмлення – Шмигаль
10 Жовтня 2022 12:21
489

Відповідь ЗСУ: на росії знищено центр керування, С-300, полігон з мобілізованими
10 Жовтня 2022 11:05
106

Залужний: По території України випущено вже 75 ракет
Останні новини
усі новини