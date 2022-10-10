Ракетна атака Росії призвела до перебоїв зі зв’язком та мобільним інтернетом

Масована ракетна атака росіян призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і подекуди – мобільним зв’язком у різних регіонах країни. Оператори займаються відновленням інфраструктури.

Це підтвердили у Держспецзв’язку.

“Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) фіксує перебої в роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України. Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі. Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв’язку”, – зазначають у відомстві.

Нестабільна робота мереж пов’язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору.

Перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у таких областях:

Хмельницька,

Львівська,

Полтавська,

а також у містах Харкові та Житомирі.

Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв’язку.

У держспецзв’язку наголосили, що оператори і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв’язку, адже доступ українців до зв’язку – серед пріоритетів держави.

Також у відомстві нагадали про необхідність зберігати тишу онлайн та не поширювати фото- чи відеоматеріали із результатами ударів по об’єктах телеком-інфраструктури.