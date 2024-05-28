Рада запропонувала збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів 

У парламенті зареєструють законопроєкт із пропозицією збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних із 60 до 150 днів.

Про це Ар’єв сказав в ефірі телеканалу “Еспресо”.

Він пояснив, що зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Нардеп відзначив, що після оновлення даних в застосунку “Резерв+” і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК. Це, за його словами, свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й стислі терміни.

“Мало того, потім виявилось, що коди, які були використані для створення застосунку, були скопійовані зі шкільної програми. Саме тому, на наступному засіданні Комітету з питань цифрової трансформації ми викликали заступницю міністра оборони, а також поставили ряд питань до уряду. Зокрема, звідки були виділені кошти на створення застосунку та чи проводився конкурс на розробника програмного забезпечення”, — сказав Арʼєв.

Він додав, що всі військовозобов’язані “просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів”.

“І вони можуть отримати великі штрафи. Саме тому, ми з колегами сьогодні реєструємо законопроєкт про збільшення терміну для оновлення даних військовозобовʼязаних з 60 до 150 днів”, — заявив нардеп.

Ар’єв додав, що депутати будуть вимагати від уряду та Міноборони зробити застосунок таким чином, щоб розвантажити ТЦК, і питання, які можна вирішити лише після відвідування Територіального центру комплектування, можна було би вирішити онлайн.